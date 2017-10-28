 ٣ مستشفيات بحفر الباطن تستقبل وفاة و١١ طفل جراء تسمم مبيدات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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٣ مستشفيات بحفر الباطن تستقبل وفاة و١١ طفل جراء تسمم مبيدات

٣ مستشفيات بحفر الباطن تستقبل وفاة و١١ طفل جراء تسمم مبيدات
المناطق _ حفر الباطن
أوضحت الشؤون الصحية بحفر الباطن بان أقسام  الطوارئ بمستشفى الملك خالد والولادة والاطفال و القيصومة ، استقبلت يوم ( الخميس ) الماضي حالة وفاة و١١أصابة ،
جميعهم أطفال نتيجة تعرضهم لتسمم مبيدات .
حيث أستقبل قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة  حالة وفاة و اصابتين عند الساعة الثالثة مساء الخميس وعلى الفور باشر الفريق الطبي الإجراءات الطبية اللازمة للحالتين واحالتهم لمستشفى الولادة والأطفال .
كما ان قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل  ثلاث حالات أخرى وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وتحويلهم لمستشفى الولادة والأطفال  لتلقي العلاج اللازم ،كما استقبل طوارئ الولادة والأطفال ٦  حالات اخرى.
 وجميع الحالات مستقرة وتخضع للعلاج اللازم وحالتين تحت الملاحظة المشددة فيما غادرت اليوم ( السبت ) ٦ حالات المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.
الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الطب الوقائي باشرت إجراءات التأكد من أسباب التسمم ، حيث بينت المؤشرات الأولية للفحوصات وبحسب الأعراض التي ظهرت على الحالات ، تعرضهم لمبيدات التي تحتاج الى الحذر بالتعامل معها لخطورة الأضرار المترتبة جراء ذلك .

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