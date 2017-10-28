٣ مستشفيات بحفر الباطن تستقبل وفاة و١١ طفل جراء تسمم مبيدات

أوضحت الشؤون الصحية بحفر الباطن بان أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد والولادة والاطفال و القيصومة ، استقبلت يوم ( الخميس ) الماضي حالة وفاة و١١أصابة ،

جميعهم أطفال نتيجة تعرضهم لتسمم مبيدات .

حيث أستقبل قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة حالة وفاة و اصابتين عند الساعة الثالثة مساء الخميس وعلى الفور باشر الفريق الطبي الإجراءات الطبية اللازمة للحالتين واحالتهم لمستشفى الولادة والأطفال .

كما ان قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل ثلاث حالات أخرى وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وتحويلهم لمستشفى الولادة والأطفال لتلقي العلاج اللازم ،كما استقبل طوارئ الولادة والأطفال ٦ حالات اخرى.

وجميع الحالات مستقرة وتخضع للعلاج اللازم وحالتين تحت الملاحظة المشددة فيما غادرت اليوم ( السبت ) ٦ حالات المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الطب الوقائي باشرت إجراءات التأكد من أسباب التسمم ، حيث بينت المؤشرات الأولية للفحوصات وبحسب الأعراض التي ظهرت على الحالات ، تعرضهم لمبيدات التي تحتاج الى الحذر بالتعامل معها لخطورة الأضرار المترتبة جراء ذلك .