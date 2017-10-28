مدني المخواة يخمد حريق في شقة

صرح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي بان عمليات الدفاع المدني بادارة المخواة تبلغت اليوم عن وجود حادث حريق في شقة بحي مخطط الفيصلية وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة وعند الوصول اتضح ان الحريق يقع في غرفه بالدور الثالث حيث باشرت الفرق الحالة باخلاء الموجدين و المقدر عددهم بحوالي ١٥ شخص تقريباً احترازياو ومكافحة اللهب ونتج عن الحادث اختناق بسيط لامرأة تبلغ من العمر ٢٧ عام وقد تلقت العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الاحمر .

وما يزال التحقيق جاري لمعرفة ملابسات الحادث ، متمنين للجميع السلامة الدائمة .