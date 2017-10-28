التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يرصد 1082 حالة انتهاك قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال شهرين

رصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، نحو (1082) حالة انتهاك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2017م في مختلف المحافظات اليمنية.

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الانتهاكات توزعت ما بين القتل والاعتداءات الجسدية والإعدام دون محاكمة والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري والامتناع عن تسديد رواتب الموظفين الحكوميين.

وأوضح التحالف في بيانه أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قتلت خلال أغسطس وسبتمبر (102) من اجمالي القتلى، مشيراً إلى أن المليشيا تعتمد القصف العشوائي على التجمعات المدنية خاصة في محافظتي تعز والبيضاء وتستخدم سلاح القناصة بشكل كبير ضد المدنيين.

ووثق التحالف اليمني ثلاث هجمات مميتة ارتكبتها الميليشيا الانقلابية في تعز بالقصف العشوائي على احياء بير باشا وسوق الصميل وحي شعب الدباء ذهب ضحيتها (14) من السكان المدنيين بينهم (9) أطفال و(3) نساء وعدد من الجرحى أغلبهم من الأطفال.