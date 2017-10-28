الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية برصيد “8 ألقاب”

مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، والمقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأحرز الأهلي هدف التقدم في مباراة الوداد عند الدقيقة الثانية عن طريق مؤمن زكريا، وتعادل أشرف بنشرقي للوداد في الدقيقة 16 من كرة رأسية.

وكان الأهلي قد وصل لنهائي أبطال إفريقيا من الباب الكبير، بعدما دك نادي القرن الإفريقي حصون النجم الساحلي التونسي، 7- 4 بنصف نهائي النجمة السمراء (مجموع المباراتين)، ليحجز مقعده بالنهائي الحادي عشر في تاريخه.

في المقابل يخوض الوداد النهائي الثالث له في المسابقة بعد عام 1992 عندما توج باللقب الأول والأخير له على حساب الهلال السوداني، وجاء تأهله إلى هذا الدور بعد فوزه في نصف النهائي على اتحاد العاصمة الجزائري 3- 1 (مجموع المباراتين).

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بين الأهلي المصري والوداد المغربي هذا الموسم، بعد أن تبادلا الفوز بالنتيجة نفسها (2- 0) في الدور ثمن النهائي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية برصيد (8 ألقاب)، آخرها يعود إلى عام 2013، ويسعى النادي المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مباراة الإياب التي يستضيفها الوداد الأسبوع المقبل.

يذكر أن الأهلي المصري واجه الوداد المغربي من قبل 6 مرات بدوري أبطال إفريقيا، فاز الشياطين الحمر في مواجهتين مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة، أمام وداد الأمة.