 وفداً أكاديميا يزور مركز الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر ويطلع على خدماته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفداً أكاديميا يزور مركز الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر ويطلع على خدماته

وفداً أكاديميا يزور مركز الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر ويطلع على خدماته
المناطق _ الرياض

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وفداً زائراً من كلية الآداب والعلوم بالمحافظة، ترأسه المشرف على البرامج والأنشطة الاجتماعية وعضو هيئة التدريس: محمد بن سعود بن خلف، حيث كان في استقبال الوفد مدير الدار: مرسل بن محمد الدوسري، الذي رحب بهم وبهذه البادرة الاجتماعية التي تدخل الفرح والسرور في نفوس أبائنا المسنين.

وتجول الطُلاب وأعضاء هيئة التدريس في مرافق وأقسام الدار، واستمعوا خلال جولتهم لشرح مفصل من مدير الدار عن الخدمات المقدمة ، ثم التقوا بعدد من المسنين وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، قبل أن تختتم الزيارة بتسليم رئيس الوفد هدية تذكارية مقدمة من منسوبي الدار.

ونوه الدوسري لأهمية مثل هذه البرامج في دمج المسنين بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بالتقدير النفسي والمعنوي، مشيراً إلى أن  دار الرعاية بوادي الدواسر تضم  12 مسن، وتقدم لهم الرعاية الإيوائية والطبية والاجتماعية والنفسية ومجموعة من الأنشطة والبرامج المنوعة الشاملة.

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