مراكز التأهيل والرعاية والأيتام بالرياض تقيم “11” فعالية لنزلائها

شاركت دار الضيافة الاجتماعية للبنات بالدرعية ومؤسسة رعاية الفتيات وتأهيل الإناث بالخرج التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي في فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي بمجموعة من المحاضرات الداخلية لنزيلات المؤسسة والتأهيل وبمشاركة خارجية لفتيات الدرعية في الحملة التوعوية التي اقيمت بهذه المناسبة بالتعاون مع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان.

كما شاركت مراكز التأهيل الشامل للإناث في الدرعية والقدس وشقراء ومركزي الرعاية النهارية بالحي الديلوماسي والوطني للتوحد وكذلك مؤسسة رعاية الفتيات وداري التربية والضيافة بالدرعية في فعاليات “اليوم العالمي للصحة النفسية” التي اقيمت طوال الأسبوع الماضي واشتملت على عدد من المحاضرات التوعوية وورش العمل والمعارض المصغرة بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية الحكومية والخاصة وبحضور منسوبات تلك المراكز والدور وبعض المهتمات بالجانب النفسي في المجتمع.

وقد ثمنت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف النسائي الأستاذة نوال العلاوي تنظيم مثل هذه البرامج الوقائية لنزيلات الدور والمراكز الايوائية وموظفاتها على حد سواء لما لها من اثار ايجابية في تنمية الوعي الصحي لديهن لاكتشاف الكثير من المشاكل الصحية والسلوكيات الخاطئة وتصحيحها ومعالجتها قبل تحولها الى أمراض مزمنة قد تؤثر سلباً على إنتاجيتهم وحياتهم مستقبلاً.