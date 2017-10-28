سعود القحطاني: تركي آل الشيخ سيعيد رسم مكانة الرياضة السعودية في المكان الذي تستحقه

أكد المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، سيعيد رسم مكانة الرياضة السعودية في المكان الذي تستحقه، وسينهض بها إلى العالمية، كاشفًا أنه التقى به اليوم، وسمع منه مفاجآت سارة، كانت أحلامًا في الفترات الماضية.

وقال المستشار سعود القحطاني من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “العزيز الغالي أبو ناصر يدشن لمرحلة جديدة في الرياضة السعودية ونهضتها وصعودها للعالمية. سمعت منه اليوم مفاجآت سارة كانت أحلامًا”.

وأضاف: “قدر الله أخي أبو ناصر أن يكون على قدر ثقة مليك الحزم وولي عهد العزم، وأن يعيد رسم مكان الرياضة السعودية في المكان الذي تستحقه: الريادة”.

وكان الأستاذ تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة، واتخذ خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الهامة، التي وجدت إشادة كبيرة بين المتابعين؛ لما لها من فائدة كبيرة للرياضة السعودية.