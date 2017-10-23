 بعد 10 أيام.. العثور على “مفقود حائل” متوفيًا في النفود الكبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد 10 أيام.. العثور على “مفقود حائل” متوفيًا في النفود الكبير

بعد 10 أيام.. العثور على “مفقود حائل” متوفيًا في النفود الكبير
المناطق _ حائل

أعلنت شرطة حائل العثور على المواطن الستيني المختفي منذ أكثر من عشرة أيام عيد المظيبري، متوفى بالنفود الكبير شمالي المنطقة، وسط أنباء عن سلوكه طريقًا داخل النفود في محاولة للتخفي عن عيون رجال الأمن لممارسته التحطيب الجائر.

وأوضح المتحدث باسم شرطة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن شرطة بقعاء تلقت بلاغًا الإثنين الماضي ٣/ ٢/ ١٤٣٩هـ، عن تغيب مواطن بالعقد السادس من عمره، وبتكثيف البحث من الجهات الأمنية وطيران الأمن والدفاع المدني وفريق عون التطوعي، عثر أعضاء الفريق على المُتوفى داخل النفود، أمس الجمعة، فيما واصلت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تداول نشطاء عبر مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو للمظيبري أثناء تحميل سيارته بالحطب، ليختفي بعدها داخل النفود الكبير، حتى عثر عليه متوفى.

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