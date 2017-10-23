مختبر صحة الطائف الإقليمي يحصد شهادة الاعتماد العالمية للمرة الثانية

حصد المختبر الاقليمي وبنك الدم بصحة الطائف على شهادة سباهي للمره الثانية على التوالي ضمن المنشأت الصحية المعتمده في معايير الجوده العالمية وعزز مختبر الطائف الاقليمي وبنك الدم نجاحاته الطبية المشهودة في مجال المختبرات والتحاليل والفيروسات بحصوله على شهادة اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الثانية في خطوة عملية تؤكد معايير الجودة العالية التي يعمل بها المختبر.

حيث زار عبدالله الخشان المشرف على معايير المختبرات بالمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية المختبر الاقليمي بالطائف نهاية الاسبوع المنصرم وقام بتسليم شهادة الاعتماد التي حصل عليها المختبر للمشرف العام على مختبر الطائف الإقليمي ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الاخصائي فهد الغامدي وذلك بعد أن اجتاز المختبر اختبار التقييم النهائي الذي قام به فريق التقييم التابع للمجلس المركزي.

وهنأ الخشان منسوبي مختبر الطائف الإقليمي وجميع العاملين بالمختبر على هذا الانجاز الهام الذي يعد نقلة نوعية في جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها لسكان محافظة الطائف في حفل اقيب بهذة المناسبة في المركز التدريبي للمختبرات بحضور سعادة المساعد للخدمات العلاجية والمساعدين ومدراء الادارات وأضاف أن الشهادة منحت للمختبر بعد اجتيازه بتميز للبرنامج الخاص باعتماد المختبرات الطبية والذي يتضمن ثلاثمائة وثمانية وتسعون معيارا تغطي مجالاتٍ عديدة منها البنية التحتية للمختبر الطبي والتجهيزات المطلوبة والمحاليل والكواشف وإدارة الجودة والسلامة المخبرية وبنك الدم ومكافحة العدوى وغير ذلك.

كم هنئ سعادة المساعد للخدمات العلاجية منسوبي المختبرات على هذا الانجاز وشدد على ضرورة مضاعفة الجهد للحفاظ على جودة الخدمات المخبرية

كما أعرب المشرف العام على مختبر الطائف الإقليمي عن سعادتهم بحصول المختبر على هذه الشهادة الرفيعة والاعتماد من زيادة موثوقية عمل المختبر لدى المتعاملين مؤكداً بأنها ذلك يأتي في سياق التطورات الايجابية التي ظل يشهدها المختبر سواء في مجال الأجهزة والتقنيات المختبرية والكوادر البشرية وما إلى ذلك من إجراءات الجودة والسلامة بدعم ومتابعة مستمرة من سعادة مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح المؤنس كما قدم شكرة لكل من ساهم وشارك في هذا الانجاز

وشدد الغامدي على أهمية تطبيق معايير الجودة في المختبرات الطبية لما تشكله من أهمية ودور محوري في عملية دقة التشخيص بالنسبة للأمراض وبالتالي إيجاد العلاجات المناسبة للحالات المرضية المختلفة بناء على عملية تشخيص سليمة كما قام سعادة المساعد للخدمات العلاجية بتسليم دروع تذكارية وهدايا لمنسوبي المختبرات بهذة المناسبة كما صاحب الحفل معرض تعريفي عن اقسام المختبر الاقليمي وماتقدمة من خدمات وفحوصات للمرضى .