 الأرنب السيئ يستهدف معظم الدول الأوروبية طلبا للفدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأرنب السيئ يستهدف معظم الدول الأوروبية طلبا للفدية

الأرنب السيئ يستهدف معظم الدول الأوروبية طلبا للفدية
المناطق _ وكالات

اكتسح فيروس حاسوبي، أطلق علية اسم الأرنب السيئ، معظم أنحاء أوروبا؛ مما أدى إلى تشفير وتعطيل أجهزة الكمبيوتر في معظم الدول الأوروبية، طلبًا للفدية من قبل الهاكرز.

وبدأ فيروس الفدية الجديد الأرنب السيئ بروسيا كهدف رئيسي للشفرة الخبيثة، ولم تمضِ ساعات قليلة حتى انضمت إليها أوكرانيا وتركيا وألمانيا.

وبحسب ما ذكرته شركة الأمن المعلوماتي كاسبيرسكي لاب فإن فيرس الأرنب السيئ يظهر على شكل رسائل مجهولة على شاشتهم تطلب منهم فدية تقدر بـ350 دولارًا بعملة بيتكوين الافتراضية.

وأوضحت الشركة: “ما نعرفه حتى هذه اللحظة هو أن فيروس الأرنب السيئ قد ضرب العديد من وسائل الإعلام الروسية الكبيرة، مثل وكالة أنباء إنترفاكس وموقع فونتانكا”.

وأكدت شركة كمبيوتر إيمرجنسي ريسبونس تيم، أن موجة جديدة من عمليات التسلل استهدفت البلاد، وطلبت من شبكات النقل تحديدًا أن تكون في حالة تأهب.

ومن جانبها صرحت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات الإلكترونية الجديدة استهدفت مطار أوديسا ومترو الأنفاق في العاصمة كييف الثلاثاء.

وما زالت السلطات المعنية تعمل على التحقق من تفاصيل الهجوم وآلية انتشاره، بينما لا يعرف حتى الآن ما إذا كان من الممكن استعادة الملفات التي قام الأرنب السيئ بتشفيرها؛ وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “الإندبندنت”.

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