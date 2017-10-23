استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض بعائد استثماري يتجاوز 500٪؜

تحقيقا لرؤية المملكة 2030م وانطلاقا من دور جامعة الملك سعود في الاستثمار المعرفي محليا ودوليا من خلال ذراعها الاستثماري شركة وادي الرياض، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نجاحات متميزة آخرها إعلان استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على شركة Green Lord Motors اليابانية إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض الاستثمارية.

شركة GLM اليابانية هي شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية والمورد الأول لمنصات التقنية لشركات سيارات أخرى. وهي إحدى الشركات الناشئة عن جامعة كويوتو اليابانية والمختصصة بمجال الطاقة النظيفة. وتكمن الميزة التنافسية لـ GLM في إنتاج منصات توليد القوة الكهربائية وتصميم السيارات الكهربائية.

ونظرا لما تملكه شركة GLM من تقنية متقدمة وفريق ونموذج عمل متميزين، وبما أن الفرصة تتفق مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة وادي الرياض، وحيث أن نتائج الدراسة النافية للجهالة كانت واعدة، فقد شاركت شركة وادي الرياض في الربع الثاني من عام 2015م في الجولة الاستثمارية الثانية “Series B” مع شركاء استثمار معرفي متخصصون في استثمارات رأس المال الجريء مثل جامعة طوكيو إيدج كابيتال “UTEC” ومتسوبيشي كابيتال”Mitsubishi UFJ” وغيرهم، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين في الشركة مثل جامعة كويوتو فينتشرز ورئيس مجلس إدارة شركة سوني السابق السيد نوبويوكي آيدي وآخرين.

وبفضل الله، تم هذا العام التخارج من شركة GLM اليابانية من خلال استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ عليها. وقد حققت شركة وادي الرياض بهذا التخارج الإيجابي عائدا استثماريا يتجاوز خمسة أضعاف المبلغ المستثمر.

كما تعتبر هذه الفرصة ضمن محفظة متوازنة محلية ودولية وفق استراتيجية استثمارية في مجالات معينة تتبعها شركة وادي الرياض وتهدف إلى تحقيق عوائد مادية واستراتيجية لجامعة الملك سعود والمملكة العربية السعودية.

كذلك، فسيشارك تنفيذ يو شركة GLM في منتدى مسك العالمي في شهر نوفمبر المقبل وذلك للإلتقاء بمستثمرين وموزعين محليين نظرا لجاذبية السوق السعودي ومستقبله الواعد.