 استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض بعائد استثماري يتجاوز 500٪؜ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض بعائد استثماري يتجاوز 500٪؜ الأرنب السيئ يستهدف معظم الدول الأوروبية طلبا للفدية مختبر صحة الطائف الإقليمي يحصد شهادة الاعتماد العالمية للمرة الثانية التجارة : ضبط عمالة تستغل مسكن شعبي لتزوير عبوات بأسماء تجارية معروفة بعد 10 أيام.. العثور على “مفقود حائل” متوفيًا في النفود الكبير سعود القحطاني: تركي آل الشيخ سيعيد رسم مكانة الرياضة السعودية في المكان الذي تستحقه مراكز التأهيل والرعاية والأيتام بالرياض تقيم “11” فعالية لنزلائها “حسام”.. يضئ منزل باحسن من منسوبي وفداً أكاديميا يزور مركز الرعاية الاجتماعية بوادي الدواسر ويطلع على خدماته الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية برصيد “8 ألقاب” بعد الأحداث الإرهابية.. وزارة الداخلية المصرية تعلن تغييرات تشمل إقالة مدير جهاز الأمن الوطني ومدير أمن الجيزة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يرصد 1082 حالة انتهاك قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال شهرين

استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض بعائد استثماري يتجاوز 500٪؜

استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض بعائد استثماري يتجاوز 500٪؜
المناطق _ الرياض

تحقيقا لرؤية المملكة 2030م وانطلاقا من دور جامعة الملك سعود في الاستثمار المعرفي محليا ودوليا من خلال ذراعها الاستثماري شركة وادي الرياض، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نجاحات متميزة آخرها إعلان استحواذ شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ على شركة Green Lord Motors  اليابانية إحدى شركات محفظة شركة وادي الرياض الاستثمارية.

شركة GLM اليابانية هي شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية والمورد الأول لمنصات التقنية لشركات سيارات أخرى. وهي إحدى الشركات الناشئة عن جامعة كويوتو اليابانية والمختصصة بمجال الطاقة النظيفة. وتكمن الميزة التنافسية لـ GLM في إنتاج منصات توليد القوة الكهربائية وتصميم السيارات الكهربائية.

ونظرا لما تملكه شركة GLM من تقنية متقدمة وفريق ونموذج عمل متميزين، وبما أن الفرصة تتفق مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة وادي الرياض، وحيث أن نتائج الدراسة النافية للجهالة كانت واعدة، فقد شاركت شركة وادي الرياض في الربع الثاني من عام 2015م في الجولة الاستثمارية الثانية “Series B” مع شركاء استثمار معرفي متخصصون في استثمارات رأس المال الجريء مثل جامعة طوكيو إيدج كابيتال “UTEC” ومتسوبيشي كابيتال”Mitsubishi UFJ” وغيرهم، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين في الشركة مثل جامعة كويوتو فينتشرز ورئيس مجلس إدارة شركة سوني السابق السيد نوبويوكي آيدي وآخرين.

وبفضل الله، تم هذا العام التخارج من شركة GLM اليابانية من خلال استحواذ  شركة O Luxe المدرجة في سوق أسهم هونغ كونغ عليها. وقد حققت شركة وادي الرياض بهذا التخارج الإيجابي عائدا استثماريا يتجاوز خمسة أضعاف المبلغ المستثمر.

كما تعتبر هذه الفرصة ضمن محفظة متوازنة محلية ودولية وفق استراتيجية استثمارية في مجالات معينة تتبعها شركة وادي الرياض وتهدف إلى تحقيق عوائد مادية واستراتيجية لجامعة الملك سعود والمملكة العربية السعودية.

كذلك، فسيشارك تنفيذ يو شركة GLM في منتدى مسك العالمي في شهر نوفمبر المقبل وذلك للإلتقاء بمستثمرين وموزعين محليين نظرا لجاذبية السوق السعودي ومستقبله الواعد.

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