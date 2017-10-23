 بدعم من أرامكو السعودية .. لجنة التنمية بالخبر الجنوبية تطلق برنامج “عزم” لتأهيل الباحثين عن العمل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بدعم من أرامكو السعودية .. لجنة التنمية بالخبر الجنوبية تطلق برنامج “عزم” لتأهيل الباحثين عن العمل”

بدعم من أرامكو السعودية .. لجنة التنمية بالخبر الجنوبية تطلق برنامج “عزم” لتأهيل الباحثين عن العمل”
المناطق _ فهد المريخي
تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الخبر الجنوبية “إشراق” برنامج “عزم “لـ”تأهيل الباحثين عن العمل”، والذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتوجيه قدراتهم بما يعزز مفهوم العمل للمساهمة في التنمية الاجتماعية، ومن المقرر تدشينه بعد 15 يوماً ويستمر لأكثر من أربعة أسابيع بدعم من شركة أرامكو السعودية.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة فهد بن فرج الخالدي بأن برنامج “عزم” لتأهيل الباحثين عن العمل” يأتي ضمن البرامج التي تقيمها اللجنة ويستهدف الشباب العاطلين عن العمل من خريجي المرحلة الثانوية ويحصل المشاركون فيه على شهادات معتمدة بعد اجتياز الدورات مع فرص لوظائف في شركات تم الاتفاق معها مسبقاً، لافتاً إلى أن اللجنة فتحت مجال التسجيل في البرنامج قبل نحو أسبوع واستقبلت عدداً كبيراً من الطلبات حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 1200 طلب للالتحاق بالبرنامج، مبيناً في الوقت ذاته بأن الأولوية لأبناء الأحياء التابعة للجنة وهي احياء “الثقبة، والإسكان، والبايونية” فيما سيتم قبول الطلبات المتبقية بحسب توفر المقاعد.
 
فيما أشار المشرف العام على البرنامج نائب رئيس لجنة “إشراق” خالد بن محمد البلاهدي بأن اللجنة عقدت عدة شراكات مع شركات كبرى على مستوى محافظة الخبر والمنطقة؛ لتوفير فرص وظيفية للمتدربين، مؤكداً بأن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إحداث تغيير إيجابي لدى الشباب والمجتمع بشكل عام وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبطالة في حي الثقبة والأحياء التابعة للجنة.
وقدم البلاهدي شكره لشركة أرامكو السعودية على دعمها لبرنامج “تأهيل الباحثين عن العمل” وحرصها المستمر على خدمة المجتمع، مشدداً على أنه لا يمكن أن ينجح البرنامج دون مساهمة الشركات بطرح الفرص الوظيفية ذات الرواتب المجزية.

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