هيئة المواصفات تستضيف دولة سنغافورة في المؤتمر الوطني السادس للجودة

تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر تنظيمها للمؤتمر الوطني للجودة إلى نشر وتعزيز ثقافة الجودة لدى جيل المستقبل وقطاعات المجتمع المختلفة، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجودة للرقي بالاقتصاد الوطني وتنميته، وتحقيقاً للرؤية السامية “بأن تكون المملكة العربية السعودية بخدماتها ومنتجاتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في 2020 م”؛ وذلك من خلال إقامة المؤتمر في دورته السادسة، والذى سيُعقد تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك خلال الفترة 28 -30 نوفمبر 2017 في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

يتضمن المؤتمر ورش عمل وجلسات ومحاضرات إضافة إلى المعرض المصاحب ومسابقة الجودة، بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، لمناقشة وعرض الخبرات والتجارب المحلية الدولية والاستفادة منها ومن الممارسات العالمية المتميزة لاستثمار كل الإمكانات المتاحة للارتقاء بجودة المنتجات ومستوى الخدمات، وذلك انطلاقاً من أن الجودة أصبحت خياراً استراتيجياً لتقدم الأمم، وواحدة من أهم الدعائم لتطور الاقتصادات وأحد المعايير المؤثرة في تعزيز تنافسيتها.