رئيس الوزراء اليمني ينوه بتضحيات الجيش والمقاومة والتحالف العربي في بلاده

نوه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر اليوم بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في سبيل استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

وناقش بن دغر خلال استقباله رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي مستوى الجاهزية القتالية لدى أفراد الجيش اليمني في مواصلة العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقدم المسؤول العسكري، وفقاً لوكالة (سبأ) اليمنية الرسمية، تقريراً حول الانتصارات التي حققها الجيش في مختلف الجبهات وتكبيد العدو خسائر فادحه في الأرواح والعتاد.