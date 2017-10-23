 عشرات القتلى من الحوثيين في حرض وميدي.. والميليشيات تترك جثثهم بعد فرارها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عشرات القتلى من الحوثيين في حرض وميدي.. والميليشيات تترك جثثهم بعد فرارها

المناطق - وكالات

أكدت مصادر يمنية، أن عشرات القتلى من الحوثيين لم تتمكن ميليشيات الانقلاب من انتشال جثثهم في جبهتي حرض وميدي وتركتهم في مواقعهم.

ونقلت مواقع إخبارية يمنية، عن مصدر مقرب من الحوثيين، أن عدد قتلاهم منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري فقط، تجاوز 100 قتيل من حجة وحدها، بجانب عشرات القتلى من مناطق يمنية أخرى، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 500 جريح.

‏وفي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، لقي القيادي الحوثي ناجي أحمد علي الهرش المكنى بـ”أبو يونس”، مصرعه على أيدي قوات الجيش الوطني.

والمقدم الهرش، الذي ينحدر من محافظة ذمار جنوب صنعاء، هو مدير مكتب قائد اللواء 201 التابع للمليشيات الانقلابية في تعز.

كذلك أفادت أنباء في مدينة تعز عن إصابة القائد الميداني للميليشيات الانقلابية أبو علي الحاكم باستهداف عربته العسكرية، مشيرة إلى أن أبو علي الحاكم كان على متن المدرعة التي تم استهدافها من قبل كتيبة المدفعية للواء 35 للجيش الوطني، وذلك قبل صلاة المغرب.

 

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