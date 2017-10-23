 “كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن.. لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن.. لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

“كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن.. لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
المناطق - الرياض

حذرت هيئة كبار العلماء من خطر الاتحادات التي تصنف نفسها على أنها علمية، وهي بالأساس قامت على أفكار حزبية، وأغراض سياسية، ولا تمت للعلم والعلماء بصلة.

وقالت الهيئة في بيان إنه من خلال رصد ما يصدر عن هذه الاتحادات، لا سيما ما يسمى بـ “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، تمت ملاحظة أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مقدماً مصلحة حركته على مصلحة الإسلام والمسلمين، وكان لهذا الاتحاد دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص.

وأهابت الهيئة بالجميع بالابتعاد عن هذه الاتحادات، ونصحت طلبة العلم في السعودية بعدم الانتساب إلى أي اتحاد أو مجمع غير معتمد من الدولة.

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