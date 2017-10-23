واشنطن بوست: تركيز أمريكا انتقل من داعش لميليشيات إيران

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها، أن تركيز الجيش الأميركي في العراق وسوريا بات منصبا على مواجهة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعش.

وجاء في التقرير: “استراتيجية الرئيس دونالد ترمب، إزاء إيران تشير إلى تغيير سياسة الجيش الأميركي حول قضايا الشرق الأوسط، حيث يتم التركيز الآن على دفع القوات الإيرانية إلى الانسجاب من العراق وسوريا”.

ووفقا لما نقلته “العربية”، فقد اعتبرت “واشنطن بوست” أن استراتيجية ترمب لا تشير بوضوح إلى كيفية مواجهة واشنطن للنفوذ الإيراني في العراق وسوريا.

ويشكل النفوذ الإيراني الواسع في العراق إحدى المشاكل الاستراتيجية الأميركية الجديدة، حيث تشير التقارير إلى مشاركة قوات من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي، في معارك ضد تنظيم داعش والأكراد في العراق.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد طالب بانسحاب القوات الإيرانية من العراق، منتقدا #الحشد_الشعبي المدعوم من طهران، لكن سرعان ما رد عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، معتبرا أن قوات الحشد “جزء من مؤسسات الحكومة العراقية”.

وذكرت “واشنطن بوست” أن استراتيجية ترمب الجديدة، من شأنها أن تعيد إيران إلى عقد ثمانينيات القرن الماضي حيث كانت تقوم طهران بعمليات الاغتيالات والاختطاف والتفجيرات الانتحارية ضد المقرات الأميركية في المنطقة عن طريق حزب الله اللبناني.