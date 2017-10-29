 بورما لم تكتف بقتل الروهينجا.. بل تمنع إدخال المساعدات لهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا على موعد مع عاصفة جديدة.. “فيلبي” في طريقها نحو فلوريدا تعرف على 10 شروط وخطوات لحذف رسالة “واتساب” قبل قراءتها بثلاثية .. ليفربول يفوز على هدرسفيلد بالفيديو.. الصين تذهل العالم بإطلاق أول قطار ذكي من نوعه “بلا قضبان” بورما لم تكتف بقتل الروهينجا.. بل تمنع إدخال المساعدات لهم برشلونة يعزز صدارة “الليجا” عصير الجزر.. يقيك من أمراض فتاكة مثل السرطان والقلب وينقي الكبد من السموم قبل الشراء .. عليك معرفة السعر الخيالي لإصلاح شاشة آيفون X واشنطن بوست: تركيز أمريكا انتقل من داعش لميليشيات إيران “كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن.. لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عشرات القتلى من الحوثيين في حرض وميدي.. والميليشيات تترك جثثهم بعد فرارها لماذا عليك الاستحمام بماء بارد ؟!

بورما لم تكتف بقتل الروهينجا.. بل تمنع إدخال المساعدات لهم

بورما لم تكتف بقتل الروهينجا.. بل تمنع إدخال المساعدات لهم
المناطق - وكالات

اتهمت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بيتينا لوشر، بورما بالمماطلة في إدخال مساعدات للروهينجا، وقالت لوشر في جنيف إن بورما وافقت على السماح للأمم المتحدة باستئناف عملية توزيع المساعدات الغذائية على الروهينغا في شمالي ولاية أراكان والمتوقفة منذ شهرين تقريبا.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي حصل على الضوء الأخضر لاستئناف عمليات المساعدة الغذائية في الشطر الشمالي من أراكان، لكنها لم تذكر جدولا زمنيا أو تفاصيل بشأن التوزيع المقرر للحصص الغذائية على الروهينغا المسلمين الذين لا يزالون يعيشون في شمال أراكان، مشيرة إلى أن ذلك لا يزال محل نقاش مع السلطات في بورما.

من جهتها، أفادت الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزير ريكس تيلرسون أعرب أمس الأول، لقائد الجيش البورمي مين أونج هلينج، عن قلقه إزاء التقارير عن تعرض مسلمي الروهينغا لأعمال وحشية في ولاية أراكان.

وأضافت أن تيلرسون طالب هلينج بدعم حكومة بورما لوقف العنف والسماح بعودة الروهينغا الذين فروا من المنطقة بأمان. وتدرس الخارجية الأمريكية، إعلان الحملة على مسلمي الروهينغا رسميا تطهيرا عرقيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>