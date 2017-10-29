 بالفيديو.. الصين تذهل العالم بإطلاق أول قطار ذكي من نوعه “بلا قضبان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. الصين تذهل العالم بإطلاق أول قطار ذكي من نوعه “بلا قضبان” بورما لم تكتف بقتل الروهينجا.. بل تمنع إدخال المساعدات لهم برشلونة يعزز صدارة “الليجا” عصير الجزر.. يقيك من أمراض فتاكة مثل السرطان والقلب وينقي الكبد من السموم قبل الشراء .. عليك معرفة السعر الخيالي لإصلاح شاشة آيفون X واشنطن بوست: تركيز أمريكا انتقل من داعش لميليشيات إيران “كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن.. لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عشرات القتلى من الحوثيين في حرض وميدي.. والميليشيات تترك جثثهم بعد فرارها لماذا عليك الاستحمام بماء بارد ؟! ” الخاطر ” يحتفل بعقد قران كريمته ببلجرشي في الباحة رئيس الوزراء اليمني ينوه بتضحيات الجيش والمقاومة والتحالف العربي في بلاده الأهلي المصري يتعادل مع الوداد المغربي في أبطال إفريقيا

بالفيديو.. الصين تذهل العالم بإطلاق أول قطار ذكي من نوعه “بلا قضبان”

المناطق - وكالات

أطلقت الصين قطارا ذكيا هو الأول من نوعه في العالم، يسير على طريق افتراضي غير مرئي، ويجمع في صفاته بين الحافلة والترام.

وبدأ القطار الجديد المزود بأجهزة استشعار مختلفة لجمع معلومات عن رحلته، العمل في مدينة “جيجو” جنوبي شرقي البلاد على سبيل التجربة، على أن تعمم في حال نجاحها بمناطق أخرى من الصين.

وبإمكان القطار الواحد الانطلاق بسرعة 70 كيلومترا في الساعة، وحمل نحو 300 شخص، وبخلاف القطارات التقليدية يسير القطار الجديد على طريق أسفلتي، لا على قضبان حديدية.

وطبقا لفينغ جيانجوا، وهو مهندس كبير في المشروع، فإن إنشاء خط لهذا القطار أقل تكلفة من بناء خط ترام أو مترو أنفاق.

وقال فينغ إن تكلفة إنشاء كيلومتر واحد من طريق القطار التقليدي تبلغ من 19 إلى 25 مليون دولار، مقابل من 7 إلى 13 مليونا للنظام الجديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>