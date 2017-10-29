بالفيديو.. الصين تذهل العالم بإطلاق أول قطار ذكي من نوعه “بلا قضبان”

أطلقت الصين قطارا ذكيا هو الأول من نوعه في العالم، يسير على طريق افتراضي غير مرئي، ويجمع في صفاته بين الحافلة والترام.

وبدأ القطار الجديد المزود بأجهزة استشعار مختلفة لجمع معلومات عن رحلته، العمل في مدينة “جيجو” جنوبي شرقي البلاد على سبيل التجربة، على أن تعمم في حال نجاحها بمناطق أخرى من الصين.

وبإمكان القطار الواحد الانطلاق بسرعة 70 كيلومترا في الساعة، وحمل نحو 300 شخص، وبخلاف القطارات التقليدية يسير القطار الجديد على طريق أسفلتي، لا على قضبان حديدية.

وطبقا لفينغ جيانجوا، وهو مهندس كبير في المشروع، فإن إنشاء خط لهذا القطار أقل تكلفة من بناء خط ترام أو مترو أنفاق.

وقال فينغ إن تكلفة إنشاء كيلومتر واحد من طريق القطار التقليدي تبلغ من 19 إلى 25 مليون دولار، مقابل من 7 إلى 13 مليونا للنظام الجديد.