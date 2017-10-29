 بثلاثية .. ليفربول يفوز على هدرسفيلد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بثلاثية .. ليفربول يفوز على هدرسفيلد

بثلاثية .. ليفربول يفوز على هدرسفيلد
المناطق - وكالات

فاز ليفربول على هدرسفيلد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أضاع فيها المصري محمد صلاح ركلة جزاء. بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفذ صلاح، المنضم إلى ليفربول قادما من روما قبل انطلاق الموسم الجاري، أول ركلة جزاء مع ناديه الجديد، بعدما أبدى مدربه يورغن كلوب إعجابه بنجاح اللاعب في إحراز ركلة جزاء حاسمة في تأهل مصر لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 في وقت سابق هذا الشهر. لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد أوقف تسديدة صلاح في الدقيقة 42.

واستغل دانييل ستوريدج خطأ دفاعيا ومنح التقدم لأصحاب الأرضبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليهز مهاجم منتخب إنجلترا الشباك للمرة 100 مع ناديه.

وأضاف روبرتو فيرمينو، الذي احتسبت له ركلة الجزاء بعد تعرضه للدفع داخل المنطقة، الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 58.

وتلقى الهولندي جورجينيو فينالدم تمريرة من صلاح داخل المنطقة، ومهد الكرة لنفسه ثم أطلق تسديدة، ليسجل الهدف الثالث قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 16 نقطة من عشر مباريات، وتقدم إلى المركز السادس، لكنه يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز 3-2 على وست بروميتش ألبيون.

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