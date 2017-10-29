تحذيرات من تطبيقات هواتف آيفون “الجاسوسة”.. تصور المستخدم في أي وقت

نبه خبير في أمن المعلومات إلى خطورة تطبيقات هواتف “آيفون”، التي تتيح الولوج إلى كاميرا الجهاز الذكي، وما قد يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية زبائن “أبل”.

وأوضح المدون فليكس كروس الذي يعمل مطورا في مجال الويب، أن التطبيقات التي يمكنها الولوج إلى الكاميرا تستطيع تصوير المستخدم في أي وقت، بصرف النظر عما إذا كان قد ضغط على زر التقاط الصور وتسجيل الفيديو أم لم يفعل.

ويضيف كروس أن ضرر تلك التطبيقات لا يقف عند التقاط صور أو مقاطع فيديو دون إذن، بل إن بوسعها أن تقوم بتحميل ما التقطه صاحب الهاتف على الفور، وفق ما نقلته “سكاي نيوز” عن صحيفة “نيويورك بوست”.

وجاءت إجابة كروس على تساؤلات الكثيرين عن الطريقة التي يمكنها أن تحفظ خصوصيتهم ضد هذه التطبيقات “الجاسوسة”، محبطة للغاية، حيث يقول إن ثمة خيارات محدودة جدا.

ويشير الخبير إلى أن الطريقة الأمثل في يومنا هذا هي تغطية عدسة الكاميرا، وحينئذ لن تبقى هناك إمكانية للتصوير، أو تجنب تحميل مثل هذه التطبيقات من الأساس.

وأكد الخبير الرقمي، أنه قام بمراسلة شركة “أبل”، مؤكدا أن عليها أن تدخل عددا من التعديلات تحول دون وقوع هذا الضرر.