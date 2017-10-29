 السديس يقف ميدانياً على مشروع تأهيل بئر زمزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السديس يقف ميدانياً على مشروع تأهيل بئر زمزم

السديس يقف ميدانياً على مشروع تأهيل بئر زمزم
عادل الزهراني - مكة المكرمة

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس – بجولة ميدانية وقف خلالها على مشروع تأهيل بئر زمزم , وذلك بعد إعلان الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين .

رافق معاليه أثناء الجولة كل من مندوب وزارة المالية سعادة الأستاذ / محمد بن علي كردي , ونائب المدير التنفيذي مدير العمليات في شركة بن لادن سعادة المهندس / محمد زارع , وقائد قوة أمن المسجد الحرام سعادة العميد / عبدالله بن محمد العصيمي , ومدير مكتب معالي الرئيس العام سعادة الأستاذ / سمير بن سعد السويهري , مدير الشؤون الميدانية والتنفيذية ومدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام سعادة الأستاذ / محمد بن مصلح الجابري , ومدير الشؤون الفنية والهندسية والخدمية ومساعد الشؤون الميدانية والتنفيذية سعادة المهندس/ محمد بن سليمان الوقداني , ومدير إدارة المشاريع بالرئاسة سعادة المهندس / أمجد بن عايض الحازمي .

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