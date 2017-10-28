 بهذا القرار.. مدريد تواصل “الانتقام” من كتالونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بهذا القرار.. مدريد تواصل “الانتقام” من كتالونيا

بهذا القرار.. مدريد تواصل “الانتقام” من كتالونيا

أعلنت وسائل إعلام إسبانية رسمية، أن الحكومة المركزية أقالت قائد شرطة إقليم كتالونيا جوزيب لويس ترابيرو، بعد يوم واحد من إعلان برلمان الإقليم الانفصال عن مدريد.

وكانت السلطات المركزية في إسبانيا سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية المتشددة، ونشرت ما اتخذته من تدابير خاصة ليلا في موقع الجريدة الرسمية على الإنترنت.

وتأتي الخطوات الجديدة التي نفذتها مدريد، بعدما مرر نواب برلمان كتالونيا الانفصاليون إعلان الاستقلال من طرف واحد، الجمعة.

وأمر رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، بحل البرلمان الإقليمي، ودعا إلى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 ديسمبر.

ولم يعد رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون و12 عضوا في حكومة كتالونيا في وضع المسؤولية، وقد توجه لهم اتهامات باغتصاب مناصب الآخرين إذا رفضوا الانصياع لقرارات الحكومة المركزية.

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