حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض ، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .