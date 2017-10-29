 حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض ، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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