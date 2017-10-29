 تعليق الدراسة في مدارس الجوف والحدود الشمالية بسبب الغبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليق الدراسة في مدارس الجوف والحدود الشمالية بسبب الغبار

تعليق الدراسة في مدارس الجوف والحدود الشمالية بسبب الغبار
المناطق _ الجوف

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الجوف، تعليق الدراسة اليوم الأحد، إثر تنبيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية.

وقالت إدارة تعليم الجوف في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  إن “مدير تعليم الجوف فواز السالم وجَّه بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة اليوم الأحد بسبب موجة الغبار، مع تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة”.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة اليوم، في جميع مدارس المنطقة المحددة “بنين وبنات”.

وقالت “تعليم الحدود الشمالية” في حسابها على “تويتر”، إنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس المنطقة “عرعر- طريف – العويقيلة “، اليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية، وحالة الطقس المصحوبة بالأتربة والغبار، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من الأضرار الناجمة عن الغبار، مشددة على مراعاة تعويض الحصص الدراسية.

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