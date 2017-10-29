 العمري “للمناطق” إيقاف أحد الخطباء بمحافظة المندق لصعوده المنبر دون إذن رسمي و إيقاف الخطيب الرسمي للجامع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العمري “للمناطق” إيقاف أحد الخطباء بمحافظة المندق لصعوده المنبر دون إذن رسمي و إيقاف الخطيب الرسمي للجامع

العمري “للمناطق” إيقاف أحد الخطباء بمحافظة المندق لصعوده المنبر دون إذن رسمي و إيقاف الخطيب الرسمي للجامع
المناطق _ الباحة
وجه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الباحة المكلف الشيخ / احمد بن منسي العمري إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمندق بإحالة أحد الخطباء بالمحافظة للجهه المختصه لاتخاذ النظام بحقه لصعوده المنبر دون إذن رسمي من الإدارة وكذلك سيتم إيقاف الخطيب الرسمي للجامع وستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات
وجاء هذا التوجيه بعد انتشار مقطع صوتي عن خطبة الجمعة لأحد الخطباء بمحافظة المندق تحدث فيها عن حادثة القتل التي وقعت  في  بلدية القرى الأسبوع الماضي
وأشار العمري  بأن إمام الجامع الأساسي حصل لديه ظرف وقام بتوكيل أحد أئمة المساجد الزاويه وتطرق هذا الإمام إلى الحادثة التي وقعت في بلدية القرى حسب إفادته مؤكدا الى ان الائمة والخطباء بمنطقة الباحة على وعي تام بمسؤولياتهم ولهم دورهم الفعال في تبصير الناس بحقوق الله وحقوق رسوله وولاة الأمر وفي حال وجود اي ملاحظه فتعالج وفق الطرق النظامية

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