شرطة الرياض تضبط “6” وافدين تورطوا في سرقة عدد من المستودعات

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض،أنه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السرقة بأنواعها و كشف هوية المتورطين فيها، فقد تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد الاشتباه في ستة وافدين في العقدين الثالث و الرابع من العمر، أشارت الدلائل الى تورطهم في سرقة موجودات عدد من المستودعات، حيث تمت دراسة الأسلوب الإجرامي الوارد في البلاغات، و زرع المصادر السريّه، و وضع الكمائن اللازمه ، و تمكنت بتوفيق الله من ضبط المتهمين تباعا .

و بسماع أقوالهم ، ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن ،أقروا جميعا و على درجات متفاوتة بالتخطيط المسبق لسرقة 48 مستودعا في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، و قاموا بالدلالة على مكان إخفائهم للمسروقات ريثما يتم تصريفها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه بالانتقال الموقع عثر فيه على مركبتين يتم استخدامهما في نقل المسروقات وتصريفها ، و كذلك مجموعه من العدد و الأدوات التي تستخدم في تكسير الأقفال والأبواب ، كما تم ضبط مسروقات متنوعة تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات والشكاوى ، تم التحفظ على المتهمين ، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .