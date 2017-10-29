مصدر عراقي: ولي العهد ببغداد قريباً لإطلاق حملة إعمار كبرى

كشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء العراقية أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سيحل ضيفاً كبيراً على بغداد في الأيام القريبة المقبلة لإطلاق حملة إعمار كبرى انطلاقاً من “الموصل والأنبار والفلوجة”.

ووفقاً لصحيفة “إيلاف” فإن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أكد أن الهدف الآخر من الزيارة يأتي لدعم تحركات رئيس الوزراء العراقي” حيدر العبادي” الذي عاد من جولة عربية الأسبوع الماضي كان أبرزها في المملكة العربية السعودية وتكللت بإطلاق مجلس التنسيق العراقي السعودي برئاسة مشتركة بين البلدين حيث يرأس الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب العراقي الدكتور سليمان الجميلي.

ونفى المصدر ما نشرته وسائل إعلام عراقية أن زيارة ولي العهد لغرض اللقاء بمسؤولين إيرانيين ضمن وساطة يقودها رئيس الوزراء العبادي.

وأكد المصدر أن العبادي كان دائم الانتقاد لنائب رئيس الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” وبات اليوم ينتقد الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس “قاسم سليماني” مندفعاً بدعم سعودي وأمريكي، حسب قول المصدر نافياً في نفس الوقت أي مسعى لوساطة عراقية من أجل مصالحة سعودية إيرانية.