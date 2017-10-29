 كشف تداعيات إصابة عضو “هيئة الأمر بالمعروف” بظهران الجنوب بثلاث رصاصات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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كشف تداعيات إصابة عضو “هيئة الأمر بالمعروف” بظهران الجنوب بثلاث رصاصات

كشف تداعيات إصابة عضو “هيئة الأمر بالمعروف” بظهران الجنوب بثلاث رصاصات
المناطق _ظهران الجنوب

كشف أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تفاصيل جديدة في واقعة إصابة عضو في الهيئة بثلاث رصاصات بجوار كلية البنات قبل أيام، لافتاً إلى أن السبب وراء إصابته هو رصده لسيارة متحرش بالمكان.

وتناقل متداولوا مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل الهيئة المصاب وهو منوم داخل المستشفى، فيما يظهر بجواره في الغرفة مدير شرطة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، وعدد من مسؤولي الهيئة بالمنطقة.

وكان أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف قد تعرض قبل أيام إلى إطلاق نار من قبل مجهول بجوار كلية بالبنات بظهران الجنوب، لينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

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