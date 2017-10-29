 ستة ملايين ريال تحفز برامج التنمية البشري بمنطقة المدينة المنورة في إطار رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ستة ملايين ريال تحفز برامج التنمية البشري بمنطقة المدينة المنورة في إطار رؤية 2030

ستة ملايين ريال تحفز برامج التنمية البشري بمنطقة المدينة المنورة في إطار رؤية 2030
المناطق _ المدينة المنورة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع معالي الدكتور بندر بن محمد حجار أن التبرع الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيكون له إسهام مؤثر في دعم العمل الخيري  بمنطقة المدينة المنورة وتحفيز القطاع الأهلي للمشاركة  في برامج التنمية البشري في إطار رؤية 2030  ، مؤكداً اعتزاز الجميع بهذه اللفتة الكريمة والمساهمة  المقدرة من سموه.

ورفع المدير التنفيذي لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الدكتور محمد ناصر بن محمود شكره وتقديره، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتبرع سموه بمبلغ ستة ملاين ريال والذي خصص منه جزء لدعم الشباب لصناعة أجيال شبابية واعية لاحتياجاتها ومساعدتهم على طريق تحقيق أهدافهم التنموية.

وأضاف بن محمود أن التبرع السخي من سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة يأتي ضمن ما يقدمه مشروع الأمير محمد بن سلمان لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية حيث سيكون الدعم عون للأيتام و الأسر المنتجة و الشباب و الفتيات المقبلين على الزواج و ذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل والمطلقات و كبار السن سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك العمل في ميزان حسنات سمو ولي العهد.

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