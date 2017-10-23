 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر التفجيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو

المملكة تدين وتستنكر التفجيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو
المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وجمهورية الصومال الشقيقة حكومة وشعبا ، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء ، ومجددا وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة جمهورية الصومال ضد التطرف والإرهاب.

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