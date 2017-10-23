عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وجمهورية الصومال الشقيقة حكومة وشعبا ، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء ، ومجددا وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة جمهورية الصومال ضد التطرف والإرهاب.
المملكة تدين وتستنكر التفجيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو.
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