سخط إيراني بسبب اعتذار تويوتا عن بيعها سيارة للسفارة الإيرانية في الهند

هاجمت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، شركة تويوتا لصناعة السيارات بسبب اعتذار المجموعة العالمية، للولايات المتحدة الأمريكية، عن بيعها سيارة للسفارة الإيرانية في الهند.

وهاجمت عدد من المواقع الإيرانية ومنها “وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية”، اعتذار شركة “تويوتا موتورز” اليابانية للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب بيع فرعها في الهند سيارة للسفارة الإيرانية بنيودلهي، وأثار تقديم الشركة اعتذارا لأمريكا استغراب الإيرانيين.

واعتبرت صحيفة “جوان” المتشددة أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يخيف الشركات الكبرى من عقد صفقات مع إيران، مشيرة في تقريرها إلى احتمال إلغاء “ترامب” لصفقة شركة بوينج، عملاق صناعة الطائرات الأمريكي، بضغوط من الكونجرس بعد تبنيه استراتيجية جديدة مناهضة لإيران.

ومنذ فبراير “2013” فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على الشركات الأمريكية، وشركات أخرى أجنبية، من القيام بعمليات بيع لإيران أو لكيانات إيرانية بالخارج، واستمرت هذه العقوبات الاقتصادية حتى بعد توقيع الاتفاقية النووية في 14 يوليو 2015.