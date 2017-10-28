أمانة الرياض تغلق “140” محلاً للرحالات يبيع منتجات التبغ

نفذت الادارة العامة لصحة البيئة بامانة منطقة الرياض حملة على محلات لوازم الرحلات حيث اغلقت ١٤٠ محلا مخالفا يبيع منتجات التبغ.

ذكر ذلك الدكتور فلاح الدوسري مدير عام صحة البيئة بامانة منطقة الرياض واشار الى انه تم اغلاق ١٣٧ محل لوازم رحلات واستديو تصوير ومحلين لبيع الاواني المنزلية يبيعون منتجات التبغ.

وقال د. فلاح الدوسري انه تم اتلاف ٦٣٩ كيلوغرام من منتجات التبغ وعدد ٤٤٨٠ قطعة من ادوات الشيشة..

وأكد مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض ان هذه الحملات ستستمر حفاظا على الصحة العامة مهيبا بالجميع التعاون مع الأمانة بالتبليغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠ لاي ملاحظة او بلاغ .