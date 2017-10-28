المملكة تشارك في معرض ” سوق السفر العالمي (WTM) – لندن ” الأسبوع المقبل

تشارك المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن الأسبوع المقبل من 6 إلى 8 من نوفمبر المقبل.

وكشف نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد الله بن عبد الملك المرشـد أن مشاركة المملكة في سوق السفر العالمي ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع عدد من شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، تحظى باهتمام ودعم كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقال المرشد إن مشاركة المملكة تعد فرصة للتأكيد على ما تتمتع به بلادنا من مكانة بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك التعريف بالتطور والتنمية في المملكة، وما توليه من اهتمام كبير بالسياحة والتراث الوطني باعتبارهما صناعة اقتصادية ذات مردود كبير، إضافة إلى كونها تزيد من فرص العمل، كما تشكل المشاركة فرصة لاستقطاب الاستثمارات السياحية من الأسواق الدولية، وتمكين الشركات المحلية من تطوير خدماتها ومنتجاتها.

ويعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويستقطب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويا نحو 188 دولة، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى 5 آلاف جهة، ويحضر المعرض سنويًا ما يزيد عن 3000 إعلامي، و 4200 خبير، وأكثر من 50،000 زائر .

وعن الجهات السعودية المشاركة في جناح المملكة، أوضح المرشد الى أن جناح الهيئة يشمل مشاركة أكثر من (20) جناحا للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، وتعرض من خلاله برامج ومبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني التي ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مثل (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، و مبادرة السعودية وجهة المسلمين، وبرنامج رحلات ما بعد العمرة، إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي).

ومن الجهات الحكومية المشاركة في جناح المملكة: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى مشاركة الخطوط الجوية السعودية بجناح منفصل.

وأوضح المرشد أن مشاركة الشركات السعودية السياحية، تهدف الى تطوير استثماراتها واكتساب الخبرات العالمية، وتضم قائمة المشاركين : مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، شركة الطيار للسفر والسياحة، شركة دور للضيافة، شركة سد السملقي للسياحة، شركة الشتيوي لتنظيم الرحلات، وكالة السياحي لتنظيم الرحلات، شركة البراق لتنظيم الرحلات، وصول الزائر لتنظيم الرحلات، شركة الضحى لتنظيم الرحلات، شركة عطلات السفر لتنظيم الرحلات، رحلتي لتنظيم الرحلات، شركة الليالي العربية لتنظيم الرحلات .

وقد تم تصميم جناح المملكة في المعرض بحيث يبرز هوية المملكة ومقوماتها السياحية باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والافلام، إلى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما يضم قاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية.

وأشاد المرشد بدور سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية التجارية والملحقية الثقافية لدى المملكة المتحدة في تسهيل تنظيم مشاركة المملكة في المعرض إضافة الى اتاحة الفرصة للطلبة السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة والدول الأوروبية لنقل صورة واضحة عن حضارة وتاريخ والمملكة، والتواصل مع وكالات الإعلام العالمية لتغطية المشاركة. متوقعا أن يحظى الجناح بإقبال كبير من الزوار قياساً على مشاركات المملكة السابقة.