 قياس يقدم دورة مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قياس يقدم دورة مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية “

قياس يقدم دورة مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية “
المناطق _ وليد الحمود

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم يوم الأربعاء القادم 12 صفر 1439هـ دورة تدريبية مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية” في مقر المركز بالرياض.

وسيقدم هذه الدورة كلاً من الأستاذ علي الحربي والأستاذ سعد الحمودي، عبر مناقشة عدة محاور؛ منها (تحليل الميزانية ووضع الخطط الشهرية والسنوية ، وأسس نجاح ميزانية الأسرة ، وقواعد السيطرة على الاستهلاك ، وأدوات وأفكار للادخار ، إضافة إلى مفاتيح الرزق ) ، وسيُقدم للمشاركين في نهاية الدورة شهادة حضور.

وتأتي هذه الدورة امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه مركز “القياس”، والذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ، ويمكن التسجيل مجاناً من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org .

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