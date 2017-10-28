قياس يقدم دورة مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية “

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم يوم الأربعاء القادم 12 صفر 1439هـ دورة تدريبية مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية” في مقر المركز بالرياض.

وسيقدم هذه الدورة كلاً من الأستاذ علي الحربي والأستاذ سعد الحمودي، عبر مناقشة عدة محاور؛ منها (تحليل الميزانية ووضع الخطط الشهرية والسنوية ، وأسس نجاح ميزانية الأسرة ، وقواعد السيطرة على الاستهلاك ، وأدوات وأفكار للادخار ، إضافة إلى مفاتيح الرزق ) ، وسيُقدم للمشاركين في نهاية الدورة شهادة حضور.

وتأتي هذه الدورة امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه مركز “القياس”، والذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ، ويمكن التسجيل مجاناً من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org .