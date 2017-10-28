 60% نسبة وفيات الأمراض غير السارية لدى الأطفال بحلول عام 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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60% نسبة وفيات الأمراض غير السارية لدى الأطفال بحلول عام 2020

60% نسبة وفيات الأمراض غير السارية لدى الأطفال بحلول عام 2020
المناطق _ وليد الحمود

أظهرت دراسة طبية أن سوء التغذية في مقدمة المشكلات الصحية ذات العواقب الوخيمة التي يصعب تجاهلها ، إذ إنه يمثِّل أكبر عامل يسهم بمفرده في وفيات الأطفال ، وبينت الدراسة أن 15 % من العـبء العالمي لوفيات الولدان والأطفال ، يقع في بلدان إقليم شرق المتوسط ، في حين يقدَّر أن 30 % من وفيات الأطفال على مستوى العالم دون سن الخامسة من العمر، ويُعـزى ذلك إلى سوء التغذية الخفيف أو المعتدل ، وكشفت الدراسة أن الأمراضُ غيرُ السارية المرتبطة بالغذاء تفرض تكلفةً باهظة وتسهم في زيادة معدلات الوفيات ، نظراً لزيادة عبء زيادة الوزن والسمنة وسائر الأمراض غير السارية المرتبطة بالغذاء ، ويقدَّر أن الأمراض غير السارية قد تسببت في 52 % من إجمالي الوفيات ، وفي 47 % من عبء المرض في عام 2005 والذي يُتوقع ارتفاعُه ليصل إلى 60 % في عام 2020.

وعلى الرغم مما طرأ على التغذية من تحسينات كنتيجة للنمو الاقتصادي، وكحصيلة طبيعية لتطور القطاع الصحي والخدمات، فإن النظرة العامة السريعة على برامج التغذية في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ، تدلُّ على أن عبء المرض المصاحب لعدم كفاية المدخول الغذائي، يعتبر العامل المباشر المتسبب في سوء التغذية، وأن هذا العبء آخذ في التزايد في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط.

 

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