 انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية بهذا القرار.. مدريد تواصل “الانتقام” من كتالونيا 60% نسبة وفيات الأمراض غير السارية لدى الأطفال بحلول عام 2020 العواد يلزم الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربية قياس يقدم دورة مجانية عن ” إدارة الميزانية الشخصية والأسرية “ المملكة تشارك في معرض ” سوق السفر العالمي (WTM) – لندن ” الأسبوع المقبل أمانة الرياض تغلق “140” محلاً للرحالات يبيع منتجات التبغ مواطن يسلم قطع أثرية لهيئة السياحة تنفيذاً لوصية شقيقه المتوفي صحي شقري يستقبل قافلة جامعة تبوك التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية آبل تطرد أحد مُهندسيها لأن ابنته قامت بتصوير “آيفون إكس” قبل أسبوع من وصوله للأسواق سخط إيراني بسبب اعتذار تويوتا عن بيعها سيارة للسفارة الإيرانية في الهند

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية
المناطق _ وليد الحمود

انطلقت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمه الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة وبرنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة والجمعية السعودية للوبائيات ، وقد افتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات ، وأكد خوجه أن هذا المؤتمر يؤكد على أهمية اعتماد إستراتيجية وطنية للتغذية وسلامة الغذاء ووضع خطة عمل زمنية حتى عام 2020 وكذلك وضع المحاور والأهداف الإستراتيجية الوطنية لتضمينها في الرؤية الوطنية 2030 مع مؤشرات الأداء اللازمة  لذلك والتي تحدد مجالات العمل ذات الأولوية، بما فيها الرصد، والتوعية، وتقوية تنفيذ برامج التغذية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وحشد الموارد ، وأشار خوجه إلى أن هذا التوجه هو المطلب الوطني الملح، ذلك إن تحسين التغذية وسلامة الغذاء يُنظر إليه بشكل حيوي ومحوري بوصفه تدخلاً مهماً لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية والأهداف الإنمائية المستدامة وتتضمَّن التدابير التي ينبغي اتّخاذُها توفيرَ المغذيات الزهيدة المقدار من خلال إغناء الأغذية المطحونة، أو توفير تلك المغذيات الزهيدة المقدار مباشرةً من خلال المضافات التكميلية ، وبذلك تساعد هذه الإستراتيجية والخطة الوطنية على تحديد وإعداد  وتبنِّي وترتيب أولويات التدخلات التغذوية وسلامة ومأمونية الغذاء .

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ، منها دور المعاهد الوطنية للصحة العامة في الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء ومكافحتها ، وأبرز الإنجازات بشأن الاستراتيجية الإقليمية للتغذية  للفترة 2010-2019 ، إضافةً إلى محور التعرض الغذائي لأفلاتوكسين ، وكذلك الاخفاقات التحديات الحلول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>