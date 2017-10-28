انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية

انطلقت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمه الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة وبرنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة والجمعية السعودية للوبائيات ، وقد افتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات ، وأكد خوجه أن هذا المؤتمر يؤكد على أهمية اعتماد إستراتيجية وطنية للتغذية وسلامة الغذاء ووضع خطة عمل زمنية حتى عام 2020 وكذلك وضع المحاور والأهداف الإستراتيجية الوطنية لتضمينها في الرؤية الوطنية 2030 مع مؤشرات الأداء اللازمة لذلك والتي تحدد مجالات العمل ذات الأولوية، بما فيها الرصد، والتوعية، وتقوية تنفيذ برامج التغذية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وحشد الموارد ، وأشار خوجه إلى أن هذا التوجه هو المطلب الوطني الملح، ذلك إن تحسين التغذية وسلامة الغذاء يُنظر إليه بشكل حيوي ومحوري بوصفه تدخلاً مهماً لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية والأهداف الإنمائية المستدامة وتتضمَّن التدابير التي ينبغي اتّخاذُها توفيرَ المغذيات الزهيدة المقدار من خلال إغناء الأغذية المطحونة، أو توفير تلك المغذيات الزهيدة المقدار مباشرةً من خلال المضافات التكميلية ، وبذلك تساعد هذه الإستراتيجية والخطة الوطنية على تحديد وإعداد وتبنِّي وترتيب أولويات التدخلات التغذوية وسلامة ومأمونية الغذاء .

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ، منها دور المعاهد الوطنية للصحة العامة في الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء ومكافحتها ، وأبرز الإنجازات بشأن الاستراتيجية الإقليمية للتغذية للفترة 2010-2019 ، إضافةً إلى محور التعرض الغذائي لأفلاتوكسين ، وكذلك الاخفاقات التحديات الحلول