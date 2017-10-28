تأهل براعم “تهامي جازان” لبطولة أبطال المناطق.. ٣ ميداليات لفريق اتايكوندو بالبطولة المفتوحة بجدة

حقق فريق التايكوندو بنادي التهامي، ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزيتين في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية المفتوحة للتايكوندو، التي اختتمت أول من أمس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمشاركة 10 لاعبين من نادي التهامي . .

وحصد اللاعب علي بكري ذهبية وزن 22 من فئة البراعم، واللاعب خالد شوك برونزية وزن 33،واللاعب الياس العمار من فئة البراعم على برونزية وزن 24 في المشاركة الأولى للنادي في موسم 1439هـ بقيادة المدرب الوطني حسين جعفري.

من جهته، أشاد المدرب جعفري، بالدعم والتفاعل من قبل إدارة التهامي بقيادة المهندس حمزة قناعي لجميع ألعاب النادي، مشيرا إلى أن هذا التحفيز للكوادر الفنية والإدارية واللاعبين يبث فيهم الحماس للعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسجل باسم النادي.

وهنأ رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حمزة بن عمر قناعي الطاقم الفني والإداري واللاعبين على الانجاز الجديد بتحقيق ثلاث ميداليات في البطولة الذي تحققت بمجهود براعم وناشئي الفريق ,وقدم شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في تحقيق الانجاز متمنين للجميع التوفيق .

الجدير بالذكر تأهل براعم التهامي لبطولة أبطال المناطق.