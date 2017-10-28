وفد من متدربي كلية التقنية بنجران في زيارة لصحة نجران

في إطار قيام الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية بالسعي لنشر الوعي المعلوماتي زار المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران وفد من متدربي القسم والمشرف عضو هيئة التدريب ناجي آل سليم.

ومن خلال الجولة على أقسام المديرية تعرف المتدربين على الخدمات المقدمة من صحة نجران وما تم استحداثه من أجهزة وتطبيقات تساعد على تسهيل عملية البحث والحفظ الإلكتروني لأعمال الاتصالات الادارية واعمال السكرتارية وكذلك التعرف على الجوانب العملية في الأعمال الإدارية.

وفي نهاية اللقاء ونيابة عن سعادة عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري تم تقديم شكر وامتنان كلية التقنية بنجران لصحة نجران ولفريق العمل لديهم على تعاونهم الدائم نحو ترتيب وتسهيل الزيارات الميدانية للمتدربين متطلعين لترتيب زيارات مماثلة في المستقبل القريب.