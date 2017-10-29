مواطنون بنجران : تكريم السياحة وفاء وتشجيعا لمن يعيد القطع الأثرية وإعادة القطع الأثرية واجب وطني

أشاد عدد من المواطنين بمنطقة نجران بإقامة الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية والذي ستنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مدى ثلاثة أيام والذي سيفتتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الاسبوع القادم

وقال المواطن منصور ياسين اليامي من اهالي منطقة نجران والذي اعاد قطع اثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران مؤخرا ان الملتقى والتكريم خطوة ممتازة تحسب للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة وهي تعد خطوة صحيحة لتشجيع المواطنين لاستعادة القطع الأثرية من حيازة الأفراد لتكون في حيازة الجهات الرسمية المعنية بالدولة ، وتكريم المتعاونين في هذا الخصوص يعد تشجيعا لهم ومن المهم التعاون من الجميع في هذا الجانب للمحافظة على آثارنا العريقة من الإهمال والضياع . وأشار المواطن محمد ال منصور اليامي ان اعادة القطع الأثرية للجهات المعنية يعتبر واجب وطني للحفاظ على الاثار والاهتمام بها ومن الجميل أن تضم متاحفنا الأقليمية هذه القطع الأثرية العريقة ليطلع عليها الجميع والتي تكشف جوانب من الحضارات التي قامت في أنحاء هذه الجزيرة عبر عصور مضت منذ ما قبل التاريخ . والآثار في الواقع تمثل رافدا سياحيا مهما بما تحققه من عوائد اقتصادية كبيرة تستوجب زيادة الاهتمام بها من كافة الشرائح ومختلف الجهات وقال المواطن

عبد الله صالح الكربي أن تسليم القطع الأثرية واجب وطني لإبراز تاريخ وحضارة المملكة ودورها في الحضارة الإنسانية، حيث سيتم عرض تلك القطع في متاحف السعودية، ويراها الجميع من المواطنين أو المقيمين أو السياح الذين يأتون من الخارج لزيارة المملكة ودعا الكربي جميع المواطنين الذين يمتلكون قطعاً أثرية إلى عدم الاحتفاظ بها في منازلهم والمبادرة بتسليمها إلى الهيئة لأنها الأقدر على حفظها وحمايته وأشار الكربي الى تكريم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمواطنين اللذين قاموا بتسليم قطع أثرية يعد خطوة مهمة لتشجيع الجميع على تسليم مالديهم من قطع أثرية اثرية

من جانبة قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح شكره وتقدير لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالآثار والتراث الوطني والحفاظ على هذه الأثار الوطنية العريقة من الضياع ، حيث ان تكريم المواطنين ممن أعادوا قطعا أثرية يعد جزاء مهما من هذا الأهتمام وحافزا للمواطنين لتسليم مالديهم من قطع أثرية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كما شكر آل مريح المواطنين اللذين قاموا بتسليم القطع الأثرية داعيا الجميع إلى المبادرة بتسليم مالديهم من قطع والتعاون فيما يحفظ آثار وتاريخ الوطن الغالي