 أمير نجران يحث على تنفيذ خطط تطوير كتابة العدل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يحث على تنفيذ خطط تطوير كتابة العدل

أمير نجران يحث على تنفيذ خطط تطوير كتابة العدل
المناطق - نجران

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تطوير عمل كتابة العدل بمدينة نجران، وتسخير الإمكانات التطويرية التي توفرها وزارة العدل على مستوى قطاعات ومرافق الوزارة، بما يكفل تقديم خدماتها بسهولة ويسر، لا سيما وأن اختصاصات كتابة العدل دقيقة وذات أهمية، كونها تحفظ حقوق العباد وأملاكهم، في حياتهم وبعد مماتهم، من خلال توثيق الثروة العقارية، والمصادقة على الوكالات الشرعية والكفالات والوصايا وبعض شؤون الميراث.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس كتابة عدل نجران المكلف، جبران بن يحيى التليدي، بمناسبة صدور قرار تكليفه بعمله الجديد، معربًا سموه عن أمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته.
من جهته، عبّر رئيس كتابة العدل عن شكره لسمو أمير المنطقة، على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزمه على تفعيل وتطبيق الخطط التطويرية التي تنتهجها وزارة العدل.

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