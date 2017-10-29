غرفة الأحساء تطلق مسابقتها الوطنية للتصوير الضوئي في دورتها الثامنة 2017

دشّن عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء بعد ظهر اليوم الأحد 9 صفر الموافق 29 أكتوبر مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير الضوئي في دورتها الثامنة للعام 2017م، في محور “حياة الأسود والأبيض”، ايذانًا ببدء استقبال المشاركات عن طريق البوابة الإلكترونية للمسابقة حتى تاريخ 7 ربيع أول 1439 الموافق 25 نوفمبر 2017م.

وأوضح الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام غرفة الأحساء أن استمرار المسابقة يأتي امتدادًا لدور الغرفة الرائد في تسويق هوية المنطقة وإيجاد موقع متميز لها ضمن الخارطة السياحية والثقافية بالمملكة، وإبراز صور حياة الانسان وتفاصيل المجتمعات المحلية وتشجيعًا للفنانين والفنانات السعوديين من المحترفين والهواة والموهوبين من أجل إبراز أعمالهم الفنية ودعمًا للحركة التشكيلية في المملكة، فضلًا عن النهوض بالذائقة الإبداعية الفنية والمفاهيم الجمالية لفن التصوير الضوئي.

وقال إن الغرفة تتطلع من خلال المسابقة التي تنظمها بشكل سنوي منذ العام 2009، بالتعاون مع مؤسسة “تكوين” المرئية المتخصصة في فن التصوير الضوئي، لملء الفراغ في هذا المجال الثقافي الحيوي بالمنطقة، وكذلك خلق ثقافة مجتمعية تهتم بفن التصوير الضوئي، مشيرًا إلى أن محور المسابقة “حياة الأسود والأبيض” في هذه الدورة سيشجع الكثيرين على التفاعل معها والمشاركة بأروع اللقطات والصور التي تعكس أوجه الحياة وما تحمله من تفاصيل كثيرة.

وأكد النشوان أن اختيار محور المسابقة يعبّر عن المكانة الاستثنائية العريقة التي يحظى بها هذا النوع من التصوير مبينًا أنه وبالرغم من انتشار وتطور التصوير بالألوان إلا أن التصوير بالأسود والأبيض ما يزال يشغل بال واهتمام المصورين والفنانين والمهتمين حتى يومنا هذا، وذلك لما يمتلكه من خصائص وصفات خاصة تميزه في جوانب عدة أهمها أنه أكثر حيادية ومهنية من الصور الملونة، كونه ينقل الحدث أو المنظر والمشهد بكل تفاصيله بحيادية وتجرد دون انحياز أو انبهار أو تأثرًا بالألوان.

وحول أبرز شروط وأحكام المسابقة، أوضح الفريق المشرف أن من أهمها أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه، ولم يسبق الفوز بها في أي مسابقة اخرى، وأن تكون الصورة ملتقطة باستخدام كاميرا احترافية أو شبه احترافية، وأن يكون عدد الصور المشاركة ٤ فقط بحد أقصى، وأن تكون للصورة عنواناً واضحاً يعبّر عنها وأن يضع المصور وصفًا مختصرًا يوضح موضوع الصورة ومكان التقاطها وسنة التقاطها وغيرها.

وحول معايير الترشح للمسابقة كشف الفريق أنها مفتوحة أمام جميع مواطني المملكة أو المقيمين سواء كانوا محترفين أو هواة، وأنه يسمح بمشاركة جميع الصور التي تعبر عن محور المسابقة، سواء كانت ملتقطة داخل السعودية أو خارجها أو مصنوعة داخل أستديو، على أن تكون الصور المقدمة للمشاركة بعدد ٤ صور كحد أقصى، ولم يسبق الفوز بها في أي مسابقة أخرى وأن تكون للصورة عنوانًا واضحًا يعبر عنها بالإضافة إلى وضع وصفًا مختصرًا يوضح موضوع الصورة ومكان التقاطها وسنة التقاطها.

كما يحق للمتسابق أن يقدم أعماله التي التقطت من خلال التصوير الفوتوغرافي وتقبل الصور أحادية اللون بالأسود والأبيض والصور المعدلة والمعالجة رقميًا ولا تقبل الصور الملونة، وكذلك تقدم الصور المراد المشاركة بها بصيغة ملفات رقمية بامتدادjpg ، على ألا يقل طول الضلع الأكبر عن ٢٠٠٠ بكسل ولا تقبل الصور المضاف إليها إطار أو توقيع أو تاريخ أو اسم المصور، أو مضاف إليها أي عنصر.

يُشار إلى أن المسابقة تم تغيير مسماها في العام الماضي من مسابقة غرفة الأحساء للتصوير الضوئي إلى مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير الضوئي وذلك تلبية واستجابة لما تشهده المسابقة من إقبال كبير ومشاركة واسعة من المصورين والمبدعين وهواة التصوير من جميع مناطق ومدن المملكة، حيث جرى إطلاق شعار هوية جديدة مبتكرة للمسابقة تواكب خطوة انتقالها للمستوى الوطني.

والجدير ذكره أنه يمكن للمصورين والمهتمين والراغبين في المشاركة زيارة موقع المسابقة على الانترنت على الرابط http://acnpc.sa/ وذلك للاطلاع على المزيد حول آلية وشروط وأحكام وجوائز المسابقة، كما يمكن التواصل عبر الحسابات الخاصة بالمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (توتير، إنستقرام) ACNPC.