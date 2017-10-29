أمانة الشرقية : ١٠٠ موظف وموظفة في ٣٠ مركز في مباردة ” منصورين ” لخدمة جنود الوطن المرابطين وأسر الشهداء

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد الموافق 9/02/1439هـ، في مبنى الأمانة “مبادرة منصورين” .. وفاء لجنود الوطن البواسل وأسر الشهداء ، وذلك بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء ركن مطلق بن سالم الازيمع، ومدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، و مدير شعبة السلامة في مرور المنطقة الشرقية العقيد عبد اللطيف العبيد الله، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، وعدد من قيادات الامانة وعدد من أبناء أسر الشهداء وذوي المرابطين من مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء، فيما خصصت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من ١٠٠ موظف وموظفة لخدمة دعم جنود المملكة المرابطين، في الأمانة و 30 بلدية، يأتي ذلك ضمن مبادرات أمانة الشرقية الوطنية التي جاءت انفاذا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ في تسهيل الخدمات لكافة المستفيدين ودعم جنود الوطن البواسل .

وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تخصيص ١٠٠ موظف وموظفة لتفعيل مبادرة منصورين التي دشنها معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم الأحد ، إضافة إلى تخصيص أكثر من ٣٠ مركز مختص في بلديات حاضرة الدمام والبلديات التابعة والمرتبطة وذلك لتسهيل خدمات الجنود المرابطين وتقديم الدعم وفاءً لهم .ولأسر الشهداء.

وعقب التدشين أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن مبادرة منصورين تهدف إلى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدود الوطن للدفاع عنه، ولأسر شهداء الواجب، واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية تجاههم وامتنانا لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن من خلال تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بتسهيل وإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابط، والتي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذة المبادرة و التي تنص على تكليف موظف بالأمانة والبلديات التابعة لها للقيام بإنهاء جميع المعاملات بالإنابة عن مرابطي الثغور بجنوب المملكة.

كما يأتي تطبيق مبادرة «منصورين» انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم جميع خدماتها لعملائها بصورة مميزة، وستسعى الوزارة إلى توفير كل سبل الراحة لجميع فئات المجتمع، من خلال ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة، سعيا لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وفقا لأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي.