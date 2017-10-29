 30 قائد مدرسة يلتحقون بورشة تطوير المدارس وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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30 قائد مدرسة يلتحقون بورشة تطوير المدارس وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية

30 قائد مدرسة يلتحقون بورشة تطوير المدارس وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية
الدمام - عبدالله السعيدي

افتتح مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي اليوم الأحد ورشة العمل ” استراتيجية البرنامج الوطني لتطوير المدارس وفق الأنموذج وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية ” التي تنظمها وحدة تطوير المدارس وسعياً إلى تجويد العمل والرقي بمستوى الأداء لمدارس تطوير، وانطلاقاً من مبدأ التكامل بين وحدة تطوير المدارس وقادتها .
وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم الشرقية محمد بن عبدالله الهندي بأن الورشة التي تجمع ” 30 ” قائداً من مدارس تطوير للبنين يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوير المستمر التي تنعكس على الممارسات المهنية للعمليات التدريبية والمستويات المتقدمة لتحسين مستوى الطلاب الدراسي ، وكذلك تطبيق أنموذج مجتمعات التعلم المهنية وفق أنموذج تطوير المدارس ، وتحويل المدرسة من مدرسة عادية إلى مدرسة متعلمة ، وأيضاً تحقيق جوائز التميز وفق أنموذج تطوير المدارس .
وأشار الهندي إلى أن البرنامج يستمر مدة يومين في اليوم الأول تعقد ورشة عمل تطبيق الأنموذج واستعراض نتائج الورشة والتوصيات ، واليوم الثاني ورشة عمل حول مفهوم مجتمعات التعلم المهنية ، وفي الختام يتم استعراض جوائز التميز في ضوء أنموذج تطوير وبعدها تعلم التوصيات وتختتم الورشة.

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