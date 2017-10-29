افتتح مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي اليوم الأحد ورشة العمل ” استراتيجية البرنامج الوطني لتطوير المدارس وفق الأنموذج وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية ” التي تنظمها وحدة تطوير المدارس وسعياً إلى تجويد العمل والرقي بمستوى الأداء لمدارس تطوير، وانطلاقاً من مبدأ التكامل بين وحدة تطوير المدارس وقادتها .
وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم الشرقية محمد بن عبدالله الهندي بأن الورشة التي تجمع ” 30 ” قائداً من مدارس تطوير للبنين يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوير المستمر التي تنعكس على الممارسات المهنية للعمليات التدريبية والمستويات المتقدمة لتحسين مستوى الطلاب الدراسي ، وكذلك تطبيق أنموذج مجتمعات التعلم المهنية وفق أنموذج تطوير المدارس ، وتحويل المدرسة من مدرسة عادية إلى مدرسة متعلمة ، وأيضاً تحقيق جوائز التميز وفق أنموذج تطوير المدارس .
وأشار الهندي إلى أن البرنامج يستمر مدة يومين في اليوم الأول تعقد ورشة عمل تطبيق الأنموذج واستعراض نتائج الورشة والتوصيات ، واليوم الثاني ورشة عمل حول مفهوم مجتمعات التعلم المهنية ، وفي الختام يتم استعراض جوائز التميز في ضوء أنموذج تطوير وبعدها تعلم التوصيات وتختتم الورشة.
30 قائد مدرسة يلتحقون بورشة تطوير المدارس وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية
افتتح مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي اليوم الأحد ورشة العمل ” استراتيجية البرنامج الوطني لتطوير المدارس وفق الأنموذج وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية ” التي تنظمها وحدة تطوير المدارس وسعياً إلى تجويد العمل والرقي بمستوى الأداء لمدارس تطوير، وانطلاقاً من مبدأ التكامل بين وحدة تطوير المدارس وقادتها .
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