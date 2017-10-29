 بلدية محافظة حفر الباطن تطلق مبادرتين للصيانة والنظافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة حفر الباطن تطلق مبادرتين للصيانة والنظافة

بلدية محافظة حفر الباطن تطلق مبادرتين للصيانة والنظافة
حفر الباطن - المناطق

قامت بلديه محافظة حفر الباطن بإطلاق مبادرتين خاصة بمعالجه التلوث البصري لجميع الشوارع التجارية من أمام المحلات التجارية.

وكشف رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية كلفت مراقبي البلدية بالإيعاز للمحلات التجارية بمعالجة التلوث البصري أمام محلاتهم بالشوارع التجارية وذلك ضمن مبادرات النظافة أمام المحل وتعديل وصيانة المكان من أمام المحلات.

وأضاف الحسيني بأنه يتم تكليف مراقب البلدية بالإيعاز لصاحب المحل بنظافة المكان أمام المحل وكذلك صيانة الرصيف أمام المحل في حالة وجود كسر في البرد أو الهبوط بالرصيف أمام المحل حيث تم خلال الشهرين الماضيين من انطلاق المبادرة معالجة التلوث البصري بجميع الشوارع التجارية.

ودعت بلدية محافظة حفر الباطن جميع ملاك المحلات التجارية بالمحافظة على نظافة الشارع أمام محلاتهم والاهتمام بالرصيف وذلك حفاظا على المظهر العام للشوارع، كما دعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.

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