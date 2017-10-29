 بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في الدول أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في الدول أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن

بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في الدول أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن
واس - الرياض

بدأت اليوم في الرياض، أعمال اجتماع أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن،برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.
ويشارك في الاجتماع، وزراء الخارجية، ورؤساء هيئات الأركان العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية السنغال، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، ومملكة ماليزيا الاتحادية، والجمهورية اليمنية.
كما حضر الاجتماع رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

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