 الأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي أسرة الشماخي بوفاة ابنهم الطالب “هيثم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي أسرة الشماخي بوفاة ابنهم الطالب “هيثم” ” مساجدنا على الطرق ” تخدم 4500 مسجد و9 آلاف مصلٍ بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في الدول أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن بلدية محافظة حفر الباطن تطلق مبادرتين للصيانة والنظافة 30 قائد مدرسة يلتحقون بورشة تطوير المدارس وعلاقتها بمجتمعات التعلم المهنية أمانة الشرقية : ١٠٠ موظف وموظفة في ٣٠ مركز في مباردة ” منصورين ” لخدمة جنود الوطن المرابطين وأسر الشهداء غرفة الأحساء تطلق مسابقتها الوطنية للتصوير الضوئي في دورتها الثامنة 2017 أمير نجران يحث على تنفيذ خطط تطوير كتابة العدل مواطنون بنجران : تكريم السياحة وفاء وتشجيعا لمن يعيد القطع الأثرية وإعادة القطع الأثرية واجب وطني “تصدير” تدعم رؤية 2030 بهوية “لوجي بوينت” الجديدة مدني الباحة يكرم الفهاد والغامدي لجهودهم في إخلاء ٤٩٢ طالب مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بإنشاء “مكتب تحقيق الرؤية 2030” بالجامعة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي أسرة الشماخي بوفاة ابنهم الطالب “هيثم”

الأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي أسرة الشماخي بوفاة ابنهم الطالب “هيثم”
المناطق - جازان - أمل بهكلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى أسرة آلِ الشماخي في وفاة ابنهم الطالب هيثم بن عبدالرحمن شماخي 12 عاما ، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر تعرضه لحادثة دهس.

وعبر سمو نائب أمير جازان خلال أتصال هاتفي أجراه سموه بفضيلة رئيس المحكمة العامة بمنطقة جازان الشيخ عبدالرحمن بن عيسى  الشماخي ، ووالد الطالب رئيس دائرة الادعاء بالنيابة العام بجازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي ، عن خالص تعازيه ومواساته داعيأ الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قدم رئيس المحكمة العامة بجازان  ، ووالد الفقيد الشيخ عبدالرحمن بن عيسى شماخي رئيس دائرة الادعاء بالنيابة العامة بمنطقة جازان خالص شكرهما  وتقديرهما لسمو نائب أمير جازان على مشاركته لهم ، والغير مستغربة من ولاة الامر ، والتي كان لها ابلغ الأثر في تخفيف مصابهم الاليم ، سائلين الله عز وجل ان لا يريه مكروها في عزيز لديه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>