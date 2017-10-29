الأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي أسرة الشماخي بوفاة ابنهم الطالب “هيثم”

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى أسرة آلِ الشماخي في وفاة ابنهم الطالب هيثم بن عبدالرحمن شماخي 12 عاما ، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر تعرضه لحادثة دهس.

وعبر سمو نائب أمير جازان خلال أتصال هاتفي أجراه سموه بفضيلة رئيس المحكمة العامة بمنطقة جازان الشيخ عبدالرحمن بن عيسى الشماخي ، ووالد الطالب رئيس دائرة الادعاء بالنيابة العام بجازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي ، عن خالص تعازيه ومواساته داعيأ الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قدم رئيس المحكمة العامة بجازان ، ووالد الفقيد الشيخ عبدالرحمن بن عيسى شماخي رئيس دائرة الادعاء بالنيابة العامة بمنطقة جازان خالص شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير جازان على مشاركته لهم ، والغير مستغربة من ولاة الامر ، والتي كان لها ابلغ الأثر في تخفيف مصابهم الاليم ، سائلين الله عز وجل ان لا يريه مكروها في عزيز لديه.