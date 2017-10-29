 شاهد.. غضب عملاء إيران من تميز جناح المملكة في معرض بغداد الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. غضب عملاء إيران من تميز جناح المملكة في معرض بغداد الدولي

المناطق ـ الرياض

اغضب توافد المواطنين العراقيين الأحرار على الجناح السعودي الكبير المشارك ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي الـ”44″ عملاء إيران الذين لم يرق لهم هذا الحضور والاهتمام الكبير.
وأظهر مقطع مصور غضب أحد العملاء الإيرانيين من توافد أعداد كبيرة من العراقيين مسؤولين ومواطنين لزيارة الجناح السعودية والاطلاع على محتوياته.
واستغرب مصور الفيديو بنبرة غضب غير مستغربة من عملاء إيران كيف يتوافد هذا الحجم الكبير على المعرض السعودي على الرغم من زعمه قيام المملكة بمحاربة العراق واليمن وسوريا.
وقال مصور المقطع بغبن أن معرض إيران لم يحضا بمثل هذا الحجم من الزوار على الرغم من أنها من ساند العراق ووقفت بجانبه على حد تعبيره.
وأبدى الزوار العراقيون إعجابهم الشديد بما شاهدوه في الجناح السعودي، ومن التنظيم المميز خلال مشاركته الأولى، والتي تأتي تحت تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.

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