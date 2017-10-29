تعليم عسير يطلق جائزة التميز في دورتها التاسعة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي الجاري ، وذلك انطلاقا من أهمية التميز ، وخلق التنافس ، والتحفيز على الإبداع ، ونشر ثقافة التميز في البيئة التربوية .

ودعا مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، ​ الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة لما لها من الأثر الكبير في تحسين الأداء ، وبث روح التنافس على مستوى الأفراد والمؤسسات ، منوها إلى أنه يتعين على المدارس التابعة لمكاتب التعليم سرعة إنهاء تحديث بياناتها ، وفق البرنامج الزمني المحدد على موقع الجائزة ، وإرسال بيانات المنسقين والمنسقات والمرشحين والمرشحات ، على البريد الإلكتروني :

altamauz@asedu.gov.sa

في موعد أقصاه العاشر من الشهر الحالي .