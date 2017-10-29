 تعليم عسير يطلق جائزة التميز في دورتها التاسعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم عسير يطلق جائزة التميز في دورتها التاسعة

تعليم عسير يطلق جائزة التميز في دورتها التاسعة
المناطق - أبها

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي الجاري  ، وذلك انطلاقا من أهمية التميز ، وخلق التنافس ، والتحفيز على الإبداع ، ونشر ثقافة التميز في البيئة التربوية .
ودعا مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، ​ الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة لما لها من الأثر الكبير في تحسين الأداء ، وبث روح التنافس على مستوى الأفراد والمؤسسات ، منوها إلى أنه يتعين على المدارس التابعة لمكاتب التعليم سرعة إنهاء تحديث بياناتها  ،  وفق البرنامج الزمني المحدد على موقع الجائزة ، وإرسال بيانات المنسقين والمنسقات والمرشحين والمرشحات ، على البريد الإلكتروني :
altamauz@asedu.gov.sa
في موعد أقصاه العاشر من الشهر الحالي  .

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