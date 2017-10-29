أمير الباحة يصدر قرارات بترقية عدد من موظفي ديوان الامارة والمحافظات والمراكز الى مراتب مختلفة 

اصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عدة قرارات ادارية بترقية عدد من موظفي ديوان الامارة والمحافظات والمراكز الى مراتب مختلفة .

واوضح مدير عام الموارد البشرية بامارة المنطقة علي ناصر بشية بأن قرارات سمو أمير المنطقة شملت ترقيات من المرتبة الثالثه عشر وحتى المرتبة الرابعة ,وبين إن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة . يحفظه الله . تؤكد على تحسين بيئة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين المجدين في أعمالهم .

وأشار بشية بأن سمو أمير المنطقة حفظه الله هنأ الموظفين المرقين متمنيا لهم التوفيق حاثا اياهم على بذل الجهود والارتقاء بالعمل وخدمة المواطن والمقيم.

من جهتهم عبر المرقون عن عظيم شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله ولوكيل الامارة مؤكدين ان هذه الثقة من سموه ستكون حافزا لهم لبذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن وفق توجيهات سموه المستمرة والتي تؤكد على بذل المزيد من العطاء لخدمة الصالح العام .

وجاءت الترقيات على النحو الآتي

علي عيد سعيد الغامدي مرتبة13

سعيد علي دماس الغامدي مرتبة13

عبدالعزيز عباس الجيلاني مرتبة13

سعيد محمد الغيلاني مرتبة12

صالح غرامه الزهراني مرتبة12

متعب عوضه المالكي مرتبة 10

سعيد احمد بخيت مرتبة9

نايف جمعان محمد الغامدي مرتبة9

محمد علي سعيد الغامدي مرتبة9

علي ابراهيم يحي الزهراني مرتبة9

سليمان موسى سعيد العمري مرتبة8

سلطان موسى عواد الجهني مرتبة7

فهد مساعد علي الزهراني مرتبة7

عطيه عبدالخالق الغامدي مرتبة7

احمد محمد سالم الزهراني مرتبة7

حمود محمد سالم البقيصي مرتبة7

عبدالله راشد الحارثي مرتبة7

موسى صالح علي الغامدي مرتبة7

عبدالله ابراهيم الشمراني مرتبة6

صبحي احمد محمد الزهراني مرتبة6

تويم قزعه الزهراني مرتبة6

عبدالرحمن عبدالله يحي الغامدي مرتبة6

سعيد محمد احمد الغامدي مرتبة6

فؤاد حسن عطيه الزهراني مرتبة6

سعد سعيد هيف الاكلبي مرتبة6

سلمان علي احمد الغامدي مرتبة6

مسفر حسن علي الزهراني مرتبة6

عبدالحليم محمد سعيد الغامدي مرتبة6

صالح محمد صالح الزهراني مرتبة5

طلال سليم محمد الغامدي مرتبة5

جاسم محمد تراحيب المطيري مرتبة5

نايف مجحود عيظه الزهراني مرتبة4

فهد سعيد مطر الزهراني مرتبة4

وافي هدي هميل العتيبي. مرتبة4